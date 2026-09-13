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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16)

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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716425
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции. Суммарный объем 16 ГБ в двухканальном режиме позволяет комфортно играть в требовательные новинки, работать с графикой и держать открытыми десятки вкладок браузера, а поддержка высоких частот даст заметный прирост к fps и общей отзывчивости системы по сравнению с базовыми моделями DDR4.

Он станет отличным выбором для тех, кто переходит на платформы Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000, стремясь получить производительность нового поколения памяти без экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения для настольных компьютеров, которое приносит значительное увеличение пропускной способности и эффективности по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM означает, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК и физически несовместимы с ноутбучными слотами SO-DIMM.

Переход на DDR5 требует совместимой материнской платы и процессора, так как слоты и ключ расположения отличаются от предыдущих поколений.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ - комфортный объем для большинства современных игр и рабочих задач. Номинальная частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур, уменьшения подтормаживаний в открытых мирах и ускорения обработки больших данных.

В реальных сценариях, таких как игровой процесс или рендеринг, вы ощутите повышение плавности и отклика системы, особенно если переходите с памяти DDR4 частотой 3200 МГц или ниже.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным для начальных частот DDR5 и обеспечивает баланс между высокой скоростью передачи данных и приемлемой латентностью. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой 5200 МГц и оптимальными таймингами в BIOS совместимой материнской платы, избавляя от ручных настроек.

Рабочее напряжение обычно находится в рамках спецификации DDR5, обеспечивая стабильную работу на высоких скоростях.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами: для Intel это процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и материнские платы на чипсетах Z690, B760, Z790 и аналогичных; для AMD - процессоры Ryzen 7000 серии (AM5) и соответствующие платы. Важно помнить, что для активации профиля XMP и работы на частоте 5200 МГц необходим соответствующий чипсет и обновленная версия BIOS/UEFI материнской платы.

На некоторых базовых чипсетах память может работать на стандартной для процессора частоте JEDEC, которая обычно ниже.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами серии Fury Beast, которые эффективно отводят тепло от чипов при высокой нагрузке, способствуя стабильности. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет создать яркий акцент в игровой сборке и синхронизировать свечение с другими компонентами через ПО материнской платы, например, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion.

Конструкция радиаторов является достаточно компактной, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных процессоров и интегральной графики.

Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как рекомендует её руководство. Дальнейшее расширение объема возможно добавлением аналогичного комплекта, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырех слотов не гарантирована.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необратимая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3 из-за физически другого ключа слота. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5. Для выхода на заявленную частоту 5200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, что поддерживается не всеми базовыми чипсетами.

Этот комплект станет отличным сбалансированным выбором для сборщика современного игрового ПК среднего и высокого уровня, ценящего как производительность, так и эстетику. Если ваш бюджет ограничен или вы планируете тяжелую профессиональную работу с 3D-рендерингом или виртуальными машинами, возможно, стоит рассмотреть комплекты большего объема, но с аналогичной или чуть меньшей частотой.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции. Суммарный объем 16 ГБ в двухканальном режиме позволяет комфортно играть в требовательные новинки, работать с графикой и держать открытыми десятки вкладок браузера, а поддержка высоких частот даст заметный прирост к fps и общей отзывчивости системы по сравнению с базовыми моделями DDR4.

Он станет отличным выбором для тех, кто переходит на платформы Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000, стремясь получить производительность нового поколения памяти без экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения для настольных компьютеров, которое приносит значительное увеличение пропускной способности и эффективности по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM означает, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК и физически несовместимы с ноутбучными слотами SO-DIMM.

Переход на DDR5 требует совместимой материнской платы и процессора, так как слоты и ключ расположения отличаются от предыдущих поколений.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ - комфортный объем для большинства современных игр и рабочих задач. Номинальная частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур, уменьшения подтормаживаний в открытых мирах и ускорения обработки больших данных.

В реальных сценариях, таких как игровой процесс или рендеринг, вы ощутите повышение плавности и отклика системы, особенно если переходите с памяти DDR4 частотой 3200 МГц или ниже.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным для начальных частот DDR5 и обеспечивает баланс между высокой скоростью передачи данных и приемлемой латентностью. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой 5200 МГц и оптимальными таймингами в BIOS совместимой материнской платы, избавляя от ручных настроек.

Рабочее напряжение обычно находится в рамках спецификации DDR5, обеспечивая стабильную работу на высоких скоростях.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами: для Intel это процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и материнские платы на чипсетах Z690, B760, Z790 и аналогичных; для AMD - процессоры Ryzen 7000 серии (AM5) и соответствующие платы. Важно помнить, что для активации профиля XMP и работы на частоте 5200 МГц необходим соответствующий чипсет и обновленная версия BIOS/UEFI материнской платы.

На некоторых базовых чипсетах память может работать на стандартной для процессора частоте JEDEC, которая обычно ниже.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами серии Fury Beast, которые эффективно отводят тепло от чипов при высокой нагрузке, способствуя стабильности. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет создать яркий акцент в игровой сборке и синхронизировать свечение с другими компонентами через ПО материнской платы, например, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion.

Конструкция радиаторов является достаточно компактной, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных процессоров и интегральной графики.

Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как рекомендует её руководство. Дальнейшее расширение объема возможно добавлением аналогичного комплекта, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырех слотов не гарантирована.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необратимая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3 из-за физически другого ключа слота. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5. Для выхода на заявленную частоту 5200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, что поддерживается не всеми базовыми чипсетами.

Этот комплект станет отличным сбалансированным выбором для сборщика современного игрового ПК среднего и высокого уровня, ценящего как производительность, так и эстетику. Если ваш бюджет ограничен или вы планируете тяжелую профессиональную работу с 3D-рендерингом или виртуальными машинами, возможно, стоит рассмотреть комплекты большего объема, но с аналогичной или чуть меньшей частотой.

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Отзывы


Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWA-16) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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