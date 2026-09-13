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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40

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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 1
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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 3
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 4
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 5
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 1
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 2
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 3
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 4
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 5
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708635
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
60

Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти Kingston FURY Beast подходит для пользователей, собирающих современный игровой компьютер или производительную рабочую станцию на базе платформ Intel и AMD с поддержкой DDR5. Объём в 16 ГБ комфортно обеспечит высокую частоту кадров в современных играх, плавную работу в профессиональных приложениях для монтажа и работы с графикой, а также стабильность системы при многозадачности с множеством вкладок браузера и фоновых программ. Он занимает удачную позицию между базовыми модулями DDR5 и топовыми геймерскими комплектами, предлагая сбалансированное сочетание скорости и объёма для большинства актуальных задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к последнему поколению технологий. DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4, но физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные материнские платы с соответствующими слотами, поэтому для ноутбуков или компактных систем он не подходит.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 5600 МГц. Такой объём является отличным стартом для игровой или профессиональной сборки, позволяя комфортно работать с требовательными проектами. Высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, что особенно заметно в играх, где растёт минимальный FPS и снижаются задержки, а также в задачах рендеринга и архивации, ускоряя обработку больших массивов данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль характеризуется таймингами CL40 при стандартном для DDR5 напряжении. Сочетание частоты 5600 МГц и этих задержок обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет активировать готовый профиль разгона в BIOS материнской платы одним кликом, избавляя пользователя от ручной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами, использующими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как они физически не взаимозаменяемы. Заявленная частота 5600 МГц гарантированно достижима при использовании поддерживаемой материнской платы и активации профиля XMP, однако на некоторых базовых чипсетах могут действовать ограничения по максимальной поддерживаемой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён стильным низкопрофильным радиатором белого цвета, который не только эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, но и играет важную роль в эстетике сборки. Радиатор имеет встроенную адресуемую RGB-подсветку, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы, например, ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light. Компактная высота планки минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной поставке вы получаете один модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы памяти, рекомендуется устанавливать чётное количество одинаковых модулей, например, два таких модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Двухканальный режим позволяет существенно увеличить пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для дальнейшего расширения объёма лучше приобретать идентичные модули той же серии и с теми же характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это несовместимость DDR5 с материнскими платами и процессорами, рассчитанными на DDR4 или более ранние поколения памяти. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашей материнской платы. Для активации частоты 5600 МГц необходимо включить профиль XMP в BIOS/UEFI, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте, обычно 4800 МГц. Этот модуль станет отличным выбором для сборки нового ПК или апгрейда системы под DDR5, стремящейся к балансу между производительностью, эстетикой и ценой. Если ваши задачи требуют работы с огромными проектами или запуска множества виртуальных машин, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для получения 32 ГБ в двухканальном режиме.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти Kingston FURY Beast подходит для пользователей, собирающих современный игровой компьютер или производительную рабочую станцию на базе платформ Intel и AMD с поддержкой DDR5. Объём в 16 ГБ комфортно обеспечит высокую частоту кадров в современных играх, плавную работу в профессиональных приложениях для монтажа и работы с графикой, а также стабильность системы при многозадачности с множеством вкладок браузера и фоновых программ. Он занимает удачную позицию между базовыми модулями DDR5 и топовыми геймерскими комплектами, предлагая сбалансированное сочетание скорости и объёма для большинства актуальных задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к последнему поколению технологий. DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4, но физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные материнские платы с соответствующими слотами, поэтому для ноутбуков или компактных систем он не подходит.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 5600 МГц. Такой объём является отличным стартом для игровой или профессиональной сборки, позволяя комфортно работать с требовательными проектами. Высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, что особенно заметно в играх, где растёт минимальный FPS и снижаются задержки, а также в задачах рендеринга и архивации, ускоряя обработку больших массивов данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль характеризуется таймингами CL40 при стандартном для DDR5 напряжении. Сочетание частоты 5600 МГц и этих задержок обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет активировать готовый профиль разгона в BIOS материнской платы одним кликом, избавляя пользователя от ручной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами, использующими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как они физически не взаимозаменяемы. Заявленная частота 5600 МГц гарантированно достижима при использовании поддерживаемой материнской платы и активации профиля XMP, однако на некоторых базовых чипсетах могут действовать ограничения по максимальной поддерживаемой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён стильным низкопрофильным радиатором белого цвета, который не только эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, но и играет важную роль в эстетике сборки. Радиатор имеет встроенную адресуемую RGB-подсветку, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы, например, ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light. Компактная высота планки минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной поставке вы получаете один модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы памяти, рекомендуется устанавливать чётное количество одинаковых модулей, например, два таких модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Двухканальный режим позволяет существенно увеличить пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для дальнейшего расширения объёма лучше приобретать идентичные модули той же серии и с теми же характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это несовместимость DDR5 с материнскими платами и процессорами, рассчитанными на DDR4 или более ранние поколения памяти. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашей материнской платы. Для активации частоты 5600 МГц необходимо включить профиль XMP в BIOS/UEFI, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте, обычно 4800 МГц. Этот модуль станет отличным выбором для сборки нового ПК или апгрейда системы под DDR5, стремящейся к балансу между производительностью, эстетикой и ценой. Если ваши задачи требуют работы с огромными проектами или запуска множества виртуальных машин, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для получения 32 ГБ в двухканальном режиме.

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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 16Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-16] CL40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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