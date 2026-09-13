Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BBEA-16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на пользователей, собирающих современную игровую систему или мощную рабочую станцию на базе платформы AMD AM5. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортных игр в разрешении Full HD и QHD, особенно в паре с быстрым процессором и видеокартой, а также для работы с графикой и многозадачности с множеством приложений. Для самых требовательных сценариев, таких как монтаж видео в 4K или использование виртуальных машин, стоит рассмотреть комплекты большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4, за счёт увеличенной предвыборки и встроенного стабилизатора напряжения. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для настольных компьютеров и устанавливается в соответствующие слоты материнской платы. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ, работающего на эффективной частоте 5600 МГц. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, отзывчивости системы при работе с тяжёлыми приложениями и скорости обработки больших данных. Однако для полного раскрытия потенциала DDR5 и процессоров AMD Ryzen 7000 рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, установив два одинаковых модуля.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL36, что является сбалансированным значением для частоты 5600 МГц, обеспечивающим хорошее соотношение низкой латентности и высокой пропускной способности. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона EXPO, оптимизированный для платформ AMD. Это позволяет активировать заявленные частоту и тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек, обеспечивая стабильную работу системы на повышенных скоростях.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами для процессоров AMD Ryzen 7000 (сокет AM5), поддерживающими стандарт DDR5 и профиль EXPO. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц и выше, а также имеет актуальную версию BIOS/UEFI для обеспечения наилучшей стабильности и совместимости. На платформах Intel Alder Lake и новее модуль также будет работать, но для активации скорости 5600 МГц потребуется использовать профиль Intel XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена стильным низкопрофильным радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, поддерживая стабильность работы. Верхняя часть модуля оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с другими компонентами системы через фирменное ПО материнской платы или контроллеры Kingston для создания единого светового оформления сборки. Высота радиатора не должна вызвать конфликтов с большинством процессорных кулеров.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима на платформе AMD AM5, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется приобрести два таких одинаковых модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Дальнейшее расширение объёма возможно путём установки дополнительных модулей, но смешивание разных комплектов может потребовать ручной настройки параметров.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является несовместимость DDR5 с материнскими платами и процессорами, рассчитанными на DDR4. На платформе AM5 для работы на заявленной частоте 5600 МГц с профилем EXPO необходима совместимая материнская плата и свежий BIOS. Учитывая, что это одиночный модуль, для максимальной производительности потребуется купить второй такой же для двухканального режима. Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто хочет начать сборку системы на AM5 с возможностью дальнейшего увеличения объёма, или для апгрейда, где в приоритете высокая частота и низкие задержки при работе с одним модулем.