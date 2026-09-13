Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast RTL Gaming (KF556C40BW-16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 идеально подходит для создания новой системы начального и среднего уровня. Если вы собираете современный ПК для игр, мультимедийной работы или просто хотите обеспечить плавную многозадачность с множеством открытых программ и вкладок браузера, то 16 ГБ на скорости 5600 МГц станут отличным стартовым выбором. Память закрывает потребности большинства текущих игр и приложений, предоставляя заметный запас производительности по сравнению с базовыми решениями, но для профессионального видеомонтажа или работы с очень большими данными в будущем может потребоваться расширение объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и новую архитектуру, включающую встроенные регуляторы питания. Форм-фактор — стандартный DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных компьютеров. Планку нельзя установить в ноутбук (для него нужен SO-DIMM) или в материнскую плату со старым слотом под DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является популярным и сбалансированным вариантом для современных систем. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими файлами и плавность рендеринга. В реальных сценариях, таких как игра в разрешении Full HD или 2K, обработка фото и лёгкий видеомонтаж, прирост от этой частоты по сравнению со стандартными 4800 МГц будет ощутимым, особенно в связке с мощным процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Базовая латентность модуля определяется таймингами, в данном случае CL40. Это стандартное значение для DDR5 на данной частоте, обеспечивающее хороший баланс между скоростью и стабильностью. Для достижения заявленных 5600 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это означает, что для выхода на максимальную производительность достаточно активировать один готовый профиль в BIOS материнской платы, без необходимости ручного подбора напряжения и таймингов. Рабочее напряжение при этом остаётся в безопасных пределах.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и новее поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen 7000 серии (AM5). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они не совместимы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы частот (QVL), чтобы удостовериться в стабильной работе на 5600 МГц, особенно при установке нескольких модулей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором из серии Fury Beast. Его задача — эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже в условиях длительной нагрузки. Компактная высота конструкции минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка RGB отсутствует, что делает этот вариант идеальным для лаконичных сборок, где на первом месте надёжность и производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется устанавливать парный комплект из двух идентичных модулей. Если вы покупаете одну планку, планируя в будущем докупить вторую, старайтесь выбрать модель с точно такими же характеристиками — частотой, таймингами и вольтажом, чтобы избежать потенциальных проблем со совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это строгая несовместимость с платформами под DDR4. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно память DDR5. Для выхода на заявленную частоту 5600 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц. Этот модуль — отличный выбор для сборки новой системы или апгрейда текущей ПК-платформы с фокусом на стабильную высокую производительность без излишеств в виде подсветки. Если ваша цель — максимальная отзывчивость в играх, лучше сразу рассмотреть комплект из двух планок для двухканального режима.