Тонер-картридж Fujifilm CT202496 Black для Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (22 000стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Fujifilm
Поддерживаемые модели принтеров
для Apeos C3060 C2560 C2060
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
22000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Fujifilm
Поддерживаемые модели принтеров
для Apeos C3060 C2560 C2060
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
22000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.2
Описание товара Тонер-картридж Fujifilm CT202496 Black для Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (22 000стр.)
Тонер-картридж Fujifilm, чёрный
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Fujifilm
Поддерживаемые модели принтеров
для Apeos C3060 C2560 C2060
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
22000
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж Fujifilm, чёрный
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Fujifilm CT202496 Black для Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (22 000стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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