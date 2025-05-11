Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633020
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719)
6-ядерный процессор Intel Core i5 10400F CM8070104282719 с базовой частотой 2900 MHz предназначен для использования в домашних компьютерных системах (совместимость уточняйте) с разъемом LGA 1200, кеш-память составляет 12MB, тепловая мощность - 65Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel 10-го поколения
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6-ядерный процессор Intel Core i5 10400F CM8070104282719 с базовой частотой 2900 MHz предназначен для использования в домашних компьютерных системах (совместимость уточняйте) с разъемом LGA 1200, кеш-память составляет 12MB, тепловая мощность - 65Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel 10-го поколения
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро, ещё в работе не пробывал, жду материнку, позже отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
Норм проц. Своих денег стоит. Пока ещё справляется с играми.....
Достоинства:
Комментарий:
Запустилось. Определилось. Поработал бы.
Достоинства:
Комментарий:
Проц рабочий. Упакован хорошо. На вид новый. Всем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор рабочий, на вид новый, запустился сразу, продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая цена на рынке. Товар хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Товар абсолютно новый на вид. После замены компьютер включился сразу(после автоматической перезагрузки) Потребляет на 40 Вт больше чем предшественник (у меня был Pentium gold 6405), хоть и куллер заменил более производительный, комп стал громче
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинал. Доставка хорошая , упаковано надежно. Следов эксплуатации нет , есть гарантия. Проц работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор! Пришел на дне коробки больше него раз в десять. Сам процессор был упакован в пенофол и замотан скотчем были две бумажки гарантия и чек. Поставил в ком всё заработало.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, упаковка капитальная! Муж поставил, доволен, спасибо большое
Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719)
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро, ещё в работе не пробывал, жду материнку, позже отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
Норм проц. Своих денег стоит. Пока ещё справляется с играми.....
Достоинства:
Комментарий:
Запустилось. Определилось. Поработал бы.
Достоинства:
Комментарий:
Проц рабочий. Упакован хорошо. На вид новый. Всем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор рабочий, на вид новый, запустился сразу, продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая цена на рынке. Товар хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Товар абсолютно новый на вид. После замены компьютер включился сразу(после автоматической перезагрузки) Потребляет на 40 Вт больше чем предшественник (у меня был Pentium gold 6405), хоть и куллер заменил более производительный, комп стал громче
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинал. Доставка хорошая , упаковано надежно. Следов эксплуатации нет , есть гарантия. Проц работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор! Пришел на дне коробки больше него раз в десять. Сам процессор был упакован в пенофол и замотан скотчем были две бумажки гарантия и чек. Поставил в ком всё заработало.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, упаковка капитальная! Муж поставил, доволен, спасибо большое