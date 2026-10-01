Картридж G&G HP CC533A/304A/Canon 718 красный 2.8k с чипом
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP, для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
CC533A/304A, 718
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
2800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 632304
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
930 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP, для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
CC533A/304A, 718
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
2800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
700
Описание товара Картридж G&G HP CC533A/304A/Canon 718 красный 2.8k с чипом
Картридж G&G HP CC533A/304A/Canon 718 красный 2.8k с чипом
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP, для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
CC533A/304A, 718
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
2800
Страна производитель
Китай
Картридж G&G HP CC533A/304A/Canon 718 красный 2.8k с чипом
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж G&G HP CC533A/304A/Canon 718 красный 2.8k с чипом - купить по цене 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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