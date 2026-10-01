Тонер-картридж Катюша Sindoh P300dn/C300 черный для цветных устройств 6 000 страниц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Катюша
Поддерживаемые модели принтеров
для Sindoh P300dn/C300
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632100
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Катюша
Поддерживаемые модели принтеров
для Sindoh P300dn/C300
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.3
Описание товара Тонер-картридж Катюша Sindoh P300dn/C300 черный для цветных устройств 6 000 страниц
Тип картриджа - Картридж с тонером Цвет расходного материала - Чёрный Количество картриджей в упаковке - 1.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Катюша
Поддерживаемые модели принтеров
для Sindoh P300dn/C300
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Тип картриджа - Картридж с тонером Цвет расходного материала - Чёрный Количество картриджей в упаковке - 1.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Катюша Sindoh P300dn/C300 черный для цветных устройств 6 000 страниц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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