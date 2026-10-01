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Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K

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Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K - фото 1
Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K - фото 2
Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для P 501
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
14000
  • Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K - фото 1
  • Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K - фото 2
  • Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632059
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для P 501
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
14000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K

Тонер-картридж Ricoh P 501H (418447)

Отзывы о товаре Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для P 501
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
14000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж Ricoh P 501H (418447)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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