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Тонер-картридж TK-8545M 20 000 стр. Magenta для TASKalfa 4054ci купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж TK-8545M 20 000 стр. Magenta для TASKalfa 4054ci

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Тонер-картридж TK-8545M 20 000 стр. Magenta для TASKalfa 4054ci - фото 1
Тонер-картридж TK-8545M 20 000 стр. Magenta для TASKalfa 4054ci - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 4054ci
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
20000
  • Тонер-картридж TK-8545M 20 000 стр. Magenta для TASKalfa 4054ci - фото 1
  • Тонер-картридж TK-8545M 20 000 стр. Magenta для TASKalfa 4054ci - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632054
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 4054ci
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
650

Описание товара Тонер-картридж TK-8545M 20 000 стр. Magenta для TASKalfa 4054ci

Тонер-картридж TK-8545M 20 000 стр. Magenta для TASKalfa 4054ci

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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 4054ci
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж TK-8545M 20 000 стр. Magenta для TASKalfa 4054ci
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж TK-8545M 20 000 стр. Magenta для TASKalfa 4054ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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