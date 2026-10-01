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Картридж IK-7115Y (1300мл.) yellow для TASKalfa Pro 15000C (140K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж IK-7115Y (1300мл.) yellow для TASKalfa Pro 15000C (140K)

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Картридж IK-7115Y (1300мл.) yellow для TASKalfa Pro 15000C (140K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa Pro 15000C (140K)
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
140000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632042
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa Pro 15000C (140K)
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
140000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2

Описание товара Картридж IK-7115Y (1300мл.) yellow для TASKalfa Pro 15000C (140K)

Картридж IK-7115Y (1300мл.) yellow для TASKalfa Pro 15000C (140K)

Отзывы о товаре Картридж IK-7115Y (1300мл.) yellow для TASKalfa Pro 15000C (140K)




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa Pro 15000C (140K)
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
140000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж IK-7115Y (1300мл.) yellow для TASKalfa Pro 15000C (140K)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж IK-7115Y (1300мл.) yellow для TASKalfa Pro 15000C (140K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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