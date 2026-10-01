Принт-картридж Pantum CTL-1100Y для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 0.7k yellow
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб.
В наличии
Код товара: 632031
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.02
Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100Y для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 0.7k yellow
Картридж Pantum CTL-1100Y желтый для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW (700 стр.)
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Бренд
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
700
Страна производитель
Китай
Картридж Pantum CTL-1100Y желтый для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW (700 стр.)
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Принт-картридж Pantum CTL-1100Y для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 0.7k yellow - данный товар вы можете купить по цене 5100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100Y для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 0.7k yellow