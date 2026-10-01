Дополнительный лоток Pantum PT-511H на 550 листов для моделей BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW/BP5100DN/BP5100DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лоток
Совместимость
BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW/BP5100DN/BP5100DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631640
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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Лоток
Дополнительно
материал - пластик
Совместимость
BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW/BP5100DN/BP5100DW
Цвет
ссерый
Особенности
на 500 листов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х30
Вес, кг.
3.6
Описание товара Дополнительный лоток Pantum PT-511H на 550 листов для моделей BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW/BP5100DN/BP5100DW
Аксессуар отличается функциональностью и долговечностью. Выполнен из надежных современных материалов.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Pantum
Тип товара
Лоток
Дополнительно
материал - пластик
Совместимость
BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW/BP5100DN/BP5100DW
Цвет
ссерый
Особенности
на 500 листов
Страна производитель
Китай
Аксессуар отличается функциональностью и долговечностью. Выполнен из надежных современных материалов.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Дополнительный лоток Pantum PT-511H на 550 листов для моделей BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW/BP5100DN/BP5100DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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