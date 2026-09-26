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Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный

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Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 1
Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 2
Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 3
Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 4
Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 5
Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корзины для белья
Установка (монтаж)
настенный
  • Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 1
  • Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 2
  • Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 3
  • Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 4
  • Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 5
  • Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб. 
Начислим 510 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624132
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный
8 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Корзины для белья
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
31х13х8
Вес, г.
433

Описание товара Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Корзина для душа Func – это особенно стильный способ для хранения ваших любимых аксессуаров для душа. Благодаря большой вместимости и ограничителю по периметру все средства будут хранится в идеальном порядке. Лишняя вода будет стекать через отверстие в основании, экономя ваше время при уборке. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. При изготовлении используются сплавы металлов, нержавеющая сталь, матовое стекло и экологичный пластик.

Отзывы о товаре Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Корзины для белья
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Корзина для душа Func – это особенно стильный способ для хранения ваших любимых аксессуаров для душа. Благодаря большой вместимости и ограничителю по периметру все средства будут хранится в идеальном порядке. Лишняя вода будет стекать через отверстие в основании, экономя ваше время при уборке. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. При изготовлении используются сплавы металлов, нержавеющая сталь, матовое стекло и экологичный пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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