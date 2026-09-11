Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 62319
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
13
Производство
Китай
Ширина, см
42.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х60х36
Вес, кг.
83
Описание товара Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19
Батарея Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19 предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков. При подключении более двух внешних батарейных блоков рекомендуется использовать модели с встроенным дополнительным зарядным устройством.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
13
Производство
Китай
Ширина, см
42.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Батарея Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19 предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков. При подключении более двух внешних батарейных блоков рекомендуется использовать модели с встроенным дополнительным зарядным устройством.
Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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