Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 62319
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
13
Производство
Китай
Ширина, см
42.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х60х36
Вес, кг.
83

Описание товара Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19

Батарея Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19 предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков. При подключении более двух внешних батарейных блоков рекомендуется использовать модели с встроенным дополнительным зарядным устройством.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
13
Производство
Китай
Ширина, см
42.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19 предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков. При подключении более двух внешних батарейных блоков рекомендуется использовать модели с встроенным дополнительным зарядным устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...