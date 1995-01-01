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Уцененный товар Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 620910
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Уцененный товар Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние, 620910

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Уценка
Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
не полный комплект (нет задних ветровиков)
  • Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние - фото 1
  • Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние - фото 2
  • Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние - фото 3
  • Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние - фото 4
  • Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
100 руб.  600 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620910
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние
100 руб. -83%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobis
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
не полный комплект (нет задних ветровиков)
Марка автомобиля
Daewoo Espero
Назначение
Ветровики
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х16х15
Вес, г.
350

Описание товара Уцененный товар Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние

Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация: 
Тип: самоклеящиеся ;
Тип кузова: седан;
Марка автомобиля: Daewoo;
Модель автомобиля: Espero;
Год выпуска автомобиля: 1995; 1996; 1997; 1998; 1999;
Двигатель: 1,8 л. / бензин;
Место установки: на окна;
Цвет корпуса: полупрозрачный;
Материал корпуса: акрил;
Требует подготовки поверхности: Да;
С хромированным молдингом: Нет;
Комплектность: ветровики 2шт на передние стекла;
Причина уценки: не полный комплект (нет задних ветровиков)

Отзывы о товаре Уцененный товар Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Mobis
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
не полный комплект (нет задних ветровиков)
Марка автомобиля
Daewoo Espero
Назначение
Ветровики
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация: 
Тип: самоклеящиеся ;
Тип кузова: седан;
Марка автомобиля: Daewoo;
Модель автомобиля: Espero;
Год выпуска автомобиля: 1995; 1996; 1997; 1998; 1999;
Двигатель: 1,8 л. / бензин;
Место установки: на окна;
Цвет корпуса: полупрозрачный;
Материал корпуса: акрил;
Требует подготовки поверхности: Да;
С хромированным молдингом: Нет;
Комплектность: ветровики 2шт на передние стекла;
Причина уценки: не полный комплект (нет задних ветровиков)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Ветровики Mobis Daewoo Espero 1995-1999 (Корея), MB-WV-15 хорошее состояние – стоимость товара 100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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