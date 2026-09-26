Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый
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Характеристики
Описание товара Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый
HYUNDAI HYC-P3138 – удобный инструмент для быстрого получения массы нужной консистенции из различных продуктов. За раз данная модель может произвести до 0,8 л готового продукта: смузи, пюре. Именно такой объём имеет пластиковая чаша прибора. Из этого же материала изготовлен и корпус, выбор был сделан в пользу пластика из-за её удачного сочетания лёгкости и прочности. HYUNDAI HYC-P3138 можно брать с собой куда угодно, в командировку и поездки, в гости для совместной готовки и даже на природу, если поблизости есть источник питания. Девайс компактный и эргономичный, для управления им используется всего одна кнопка. Мощность электромотора HYUNDAI HYC-P3138 составляет 350 Вт. В сочетании с импульсным режимом это превращает устройство в универсальный инструмент для измельчения самых разных продуктов. В качестве альтернативной насадки комплект поставки прибора включает аксессуар для очистки чеснока. Он особенно полезен, когда блюдо требует большое количество этого ингредиента для соблюдения рецептуры. Ножки HYUNDAI HYC-P3138 сделаны из резины, чтобы измельчитель не проскальзывал во время активации. Вместе с HYUNDAI HYC-P3138 поставляется инструкция полностью на русском языке для решения любых вопросов, которые могут появиться во время эксплуатации девайса.
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