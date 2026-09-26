Top.Mail.Ru
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 1
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 2
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 3
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 4
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 5
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 6
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 7
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 8
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 9
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 10
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 11
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 1
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 2
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 3
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 4
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 5
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 6
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 7
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 8
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 9
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 10
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 11
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619454
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Цвет
голубой
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, кг.
1.06

Описание товара Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый

HYUNDAI HYC-P3138 – удобный инструмент для быстрого получения массы нужной консистенции из различных продуктов. За раз данная модель может произвести до 0,8 л готового продукта: смузи, пюре. Именно такой объём имеет пластиковая чаша прибора. Из этого же материала изготовлен и корпус, выбор был сделан в пользу пластика из-за её удачного сочетания лёгкости и прочности. HYUNDAI HYC-P3138 можно брать с собой куда угодно, в командировку и поездки, в гости для совместной готовки и даже на природу, если поблизости есть источник питания. Девайс компактный и эргономичный, для управления им используется всего одна кнопка. Мощность электромотора HYUNDAI HYC-P3138 составляет 350 Вт. В сочетании с импульсным режимом это превращает устройство в универсальный инструмент для измельчения самых разных продуктов. В качестве альтернативной насадки комплект поставки прибора включает аксессуар для очистки чеснока. Он особенно полезен, когда блюдо требует большое количество этого ингредиента для соблюдения рецептуры. Ножки HYUNDAI HYC-P3138 сделаны из резины, чтобы измельчитель не проскальзывал во время активации. Вместе с HYUNDAI HYC-P3138 поставляется инструкция полностью на русском языке для решения любых вопросов, которые могут появиться во время эксплуатации девайса.

Отзывы о товаре Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Цвет
голубой
Описание
HYUNDAI HYC-P3138 – удобный инструмент для быстрого получения массы нужной консистенции из различных продуктов. За раз данная модель может произвести до 0,8 л готового продукта: смузи, пюре. Именно такой объём имеет пластиковая чаша прибора. Из этого же материала изготовлен и корпус, выбор был сделан в пользу пластика из-за её удачного сочетания лёгкости и прочности. HYUNDAI HYC-P3138 можно брать с собой куда угодно, в командировку и поездки, в гости для совместной готовки и даже на природу, если поблизости есть источник питания. Девайс компактный и эргономичный, для управления им используется всего одна кнопка. Мощность электромотора HYUNDAI HYC-P3138 составляет 350 Вт. В сочетании с импульсным режимом это превращает устройство в универсальный инструмент для измельчения самых разных продуктов. В качестве альтернативной насадки комплект поставки прибора включает аксессуар для очистки чеснока. Он особенно полезен, когда блюдо требует большое количество этого ингредиента для соблюдения рецептуры. Ножки HYUNDAI HYC-P3138 сделаны из резины, чтобы измельчитель не проскальзывал во время активации. Вместе с HYUNDAI HYC-P3138 поставляется инструкция полностью на русском языке для решения любых вопросов, которые могут появиться во время эксплуатации девайса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3138 0.8л. 350Вт голубой/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...