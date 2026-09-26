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Монитор MSI 23.8" Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 23.8" Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205)

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Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото 1
Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото 2
Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото 3
Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото 4
Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото 1
  • Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото 2
  • Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото 3
  • Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото 4
  • Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616633
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
60х40х14
Вес, кг.
4.9

Описание товара Монитор MSI 23.8" Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205)

Монитор MSI 23.8", Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205)

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Описание
Монитор MSI 23.8", Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 23.8" Pro MP242A черный (9S6-3PA1CT-205) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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