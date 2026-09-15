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Солнцезащитные очки мужские BOSS 1453/F/S MTT BLACK HUB-20549300361M9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки мужские BOSS 1453/F/S MTT BLACK HUB-20549300361M9

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Солнцезащитные очки мужские BOSS 1453/F/S MTT BLACK HUB-20549300361M9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
10 630 руб.  23 450 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки мужские BOSS 1453/F/S MTT BLACK HUB-20549300361M9
10 630 руб. -55%
23 450 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hugo Boss
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
металл/пластик
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
14 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки мужские BOSS 1453/F/S MTT BLACK HUB-20549300361M9

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские BOSS 1453/F/S MTT BLACK HUB-20549300361M9




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hugo Boss
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
металл/пластик
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
14 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Германия
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские BOSS 1453/F/S MTT BLACK HUB-20549300361M9 - стоимость товара 10630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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