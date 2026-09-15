Солнцезащитные очки мужские CV307S NORTH END SHINY R GOLD CNS-2CV3075816780
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%8 310 руб. 17 690 руб.
В наличии
Код товара: 616203
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 310 руб. -53%
17 690 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
голубой
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки мужские CV307S NORTH END SHINY R GOLD CNS-2CV3075816780
Солнцезащитные очки мужские CV307S NORTH END SHINY R GOLD CNS-2CV3075816780 Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки для мужчин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью.
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
голубой
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Китай
Солнцезащитные очки мужские CV307S NORTH END SHINY R GOLD CNS-2CV3075816780 Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки для мужчин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью.
Солнцезащитные очки мужские CV307S NORTH END SHINY R GOLD CNS-2CV3075816780 - стоимость товара 8310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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