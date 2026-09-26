Top.Mail.Ru
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 1
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 2
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 3
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 4
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 5
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 6
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 7
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 8
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 9
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 10
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 4
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 5
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 6
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 7
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 8
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 9
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 10
  • Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
5 160 руб.  11 250 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP
5 160 руб. -54%
11 250 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
бронза
Цвет оправы
черепаховый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP

Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
бронза
Цвет оправы
черепаховый
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - данный товар вы можете купить по цене 5160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...