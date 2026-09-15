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Солнцезащитные очки мужские PLD 4129/S/X BLACK PLD-20533180751M9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки мужские PLD 4129/S/X BLACK PLD-20533180751M9

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Солнцезащитные очки мужские PLD 4129/S/X BLACK PLD-20533180751M9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
7 650 руб.  8 390 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616101
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки мужские PLD 4129/S/X BLACK PLD-20533180751M9
7 650 руб. -9%
8 390 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик, металл
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки мужские PLD 4129/S/X BLACK PLD-20533180751M9

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские PLD 4129/S/X BLACK PLD-20533180751M9




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик, металл
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские PLD 4129/S/X BLACK PLD-20533180751M9 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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