Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный
Водонепроницаемый чехол для телефона Ugreen LP186 выдерживает погружение в воду на глубину до 30 метров. Надежная конструкция замка позволяет легко открывать и закрывать чехол, не допуская попадания внутрь пыли, снега, песка, грязи и особенно воды. Идеально подходит для плавания, рыбалки, гребли, подводного плавания, катания на лодках, серфинга, каякинга и других видов активного отдыха. Чехол позволяет вам управлять всеми функциями сенсорного экрана, доставать телефон не нужно. Прозрачное окно спереди и сзади обеспечивает легкий доступ к фото и видео, ответу на звонок. Подходит для смартфонов с диагональю от 4 до 6.5 дюймов. В комплект входит удобный шейный ремешок, чтобы вы смогли повесить чехол на шею во время серфинга, катания на лодке, обеспечив дополнительное удобство при ношении на пляже или в бассейне.
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