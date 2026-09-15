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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614789
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Описание товара Хаб UGREEN CR113 (40850) USB 3.0 Hub with USB-C Port. 1 м. черный
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. USB-разветвитель Ugreen CR113 40850 станет отличным выбором для компьютеров и другого оборудования с минимальным набором собственных разъемов. Модель обладает четырьмя производительными портами USB-A с интерфейсом 3.2 Gen1, благодаря чему пропускная способность может достигать 5 Гбит/с. За счет этого разветвитель позволит с легкостью подключать самое разное периферийное оборудование – начиная от офисной техники и заканчивая различными накопителями – и обеспечит комфортную работу с ними. Модель совместима с любыми версиями ОС. Для начала работы не требуется установка дополнительного ПО – разветвитель достаточно просто подключить в свободный разъем USB-A или USB-C при помощи кабеля длиной 1 м. Разветвитель выполнен в корпусе из высококачественного пластика, отличается прочностью и надежностью, а также обладает лаконичным дизайном. Кроме того, за счет компактных размеров модель не займет много места и будет удобна в повседневном использовании.
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. USB-разветвитель Ugreen CR113 40850 станет отличным выбором для компьютеров и другого оборудования с минимальным набором собственных разъемов. Модель обладает четырьмя производительными портами USB-A с интерфейсом 3.2 Gen1, благодаря чему пропускная способность может достигать 5 Гбит/с. За счет этого разветвитель позволит с легкостью подключать самое разное периферийное оборудование – начиная от офисной техники и заканчивая различными накопителями – и обеспечит комфортную работу с ними. Модель совместима с любыми версиями ОС. Для начала работы не требуется установка дополнительного ПО – разветвитель достаточно просто подключить в свободный разъем USB-A или USB-C при помощи кабеля длиной 1 м. Разветвитель выполнен в корпусе из высококачественного пластика, отличается прочностью и надежностью, а также обладает лаконичным дизайном. Кроме того, за счет компактных размеров модель не займет много места и будет удобна в повседневном использовании.
Хаб UGREEN CR113 (40850) USB 3.0 Hub with USB-C Port. 1 м. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хаб UGREEN CR113 (40850) USB 3.0 Hub with USB-C Port. 1 м. черный