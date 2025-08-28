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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный

18 Отзывы
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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 1
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 2
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 3
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 4
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 5
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 6
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 7
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 8
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 9
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 10
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 11
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 12
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 13
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
2
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 020 руб.  1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614761
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
2
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
137

Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 USB-C 25W с кабелем Type-C чёрное (50581). UGREEN CD250 — это компактное и удобное зарядное устройство, работающее от обычной розетки. Ведь сейчас, когда жизнь современного человека невозможна без большого количества гаджетов, необходимо своевременно заряжать их. Это зарядное устройство в кратчайшие сроки зарядит любые портативные устройства при помощи разъема USB Type-C. В комплект поставки входит кабель USB Type-C. Быстрая и надёжная зарядка!. Несмотря на свои компактные размеры и небольшой вес, UGREEN CD250 обеспечит быструю зарядку различных гаджетов. При зарядке мощность достигает 25 вт, и скорость зарядки в 3 раза выше, чем у стандартного адаптера. Зарядка без проблем поместится в сумке или рюкзаке, именно поэтому ее удобно брать с собой в поездки и командировки.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный

Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
никита с.

Достоинства:


Комментарий:
Ребята, это fast charge и это классический пример ТОПА ЗА СВОИ ДЕНЬГИ. Браво! Отличная зарядка + кабель 2 метра. Надо брать.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит надёжно, длинный провод - удобно. Тестирую! Планирую заказать ещё.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Хамиджон Д.

Достоинства:


Комментарий:
заряжает супер быстро. качество как всегда на уровне
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Магомед О.

Достоинства:


Комментарий:
на самсунг s22 работает с этой зарядкой ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Размер маленький, комплектный кабель 2 метра. С комплектным кабелем примерно с 10 до 100% vivo x200 pro заряжает за 1.5 часа, iqoo neo 9 за 1 час 5 минут. С другими кабелями 100W или 240W ещё быстрее. Корпус зарядки слегка нагревается, задняя стенка смартфонов нет.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
В основном это качественные изделия. Хорошо показывают себя в эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Joe Sheron

Достоинства:


Комментарий:
Отлично Хорошая фирма производитель Аккуратная упаковка,в целости сохранности,в течении суток приехал заказ,крутоРаботает,заряжает ,кабель длинный.Цена адекватная за продукцию Ugreen.В магазинах на тысячу-полторы дороже.Рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакован, маленькая стильная зарядка с качественным кабелем
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
заряжает, греется все равно но не так как самсунговская зарядка s23 заряжает, вроде все окей
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
UGREEN=вы Лучшие! Не думала, что можно получать наслаждение от зарядного устройства. Скорость зарядки, качество, СТИЛЬ! А длина кабеля=мечта!!!! Процветания Вам!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Pavel

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка работает каждый день более полугода (на момент написания отзыва), постоянно включена в розетку. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, на Самсунге А54 поддерживается очень быстрая зарядка, греется умеренно. Длинный кабель, подходит и для зарядки, и для передачи данных.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошое зарядное устройство. Заряжает быстро. Очень длинный кабель
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Этой фирме доверяю полностью, куплено множество устройств (разного типа) этой фирмы и не по одному из них не было вопросов. Радует, что в комплекте качественный кабель для зарядки. Приобреталось для Samsung a54 5g с PD. Заряжает очень быстро. Нет сомнения, что это лучшее зарядное устройство по показателю цена/качество. Рекомендую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2023
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда беру чарджеры этой фирмы Взял для зарядки samsung s23. Заряжает быстро и уверенно Штекера входят в гнёзда с усилием, так же и вынимаются
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Проверенный производитель, упаковка пришла целая, устройство выглядит качественно. Приобретался по приятной цене (~1300) для Samsung A34. Полный заряд около 1,5ч.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрела данное устройство, потому что замучилась уже с долгими зарядками. Ничуть не разочаровало. Уже потестила 5 циклов зарядки. Хочу сказать, что довольно быстро всё заряжается. Качественный материал, не плавится, в гнезде телефона и планшета сидит плотно. Длина провода в самый раз. Надёжно упаковано всё было, даже внутри упаковочный лист и наклейка, что сборка заказа проходит под видеофиксацией. Однозначно пять звёзд
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2023
Станислав П.

Достоинства:


Комментарий:
Последнее время всё чаще сталкиваюсь к крайне посредственными проводами, адаптерами, сетевыми фильтра и пр. от неизвестных производителей. Покупаешь такую вещь а она медленно заряжает, греется или вообще шумит при зарядке. И есть стойкое ощущение что качество не просто низкое, оно ещё и умудряется снижаться со временем. Вот Ugreen это фирма при работе с продукцией которой я никогда не сталкивался с такими проблемами, надеюсь так будет и в будущем.



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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
2
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 USB-C 25W с кабелем Type-C чёрное (50581). UGREEN CD250 — это компактное и удобное зарядное устройство, работающее от обычной розетки. Ведь сейчас, когда жизнь современного человека невозможна без большого количества гаджетов, необходимо своевременно заряжать их. Это зарядное устройство в кратчайшие сроки зарядит любые портативные устройства при помощи разъема USB Type-C. В комплект поставки входит кабель USB Type-C. Быстрая и надёжная зарядка!. Несмотря на свои компактные размеры и небольшой вес, UGREEN CD250 обеспечит быструю зарядку различных гаджетов. При зарядке мощность достигает 25 вт, и скорость зарядки в 3 раза выше, чем у стандартного адаптера. Зарядка без проблем поместится в сумке или рюкзаке, именно поэтому ее удобно брать с собой в поездки и командировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
никита с.

Достоинства:


Комментарий:
Ребята, это fast charge и это классический пример ТОПА ЗА СВОИ ДЕНЬГИ. Браво! Отличная зарядка + кабель 2 метра. Надо брать.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит надёжно, длинный провод - удобно. Тестирую! Планирую заказать ещё.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Хамиджон Д.

Достоинства:


Комментарий:
заряжает супер быстро. качество как всегда на уровне
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Магомед О.

Достоинства:


Комментарий:
на самсунг s22 работает с этой зарядкой ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Размер маленький, комплектный кабель 2 метра. С комплектным кабелем примерно с 10 до 100% vivo x200 pro заряжает за 1.5 часа, iqoo neo 9 за 1 час 5 минут. С другими кабелями 100W или 240W ещё быстрее. Корпус зарядки слегка нагревается, задняя стенка смартфонов нет.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
В основном это качественные изделия. Хорошо показывают себя в эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Joe Sheron

Достоинства:


Комментарий:
Отлично Хорошая фирма производитель Аккуратная упаковка,в целости сохранности,в течении суток приехал заказ,крутоРаботает,заряжает ,кабель длинный.Цена адекватная за продукцию Ugreen.В магазинах на тысячу-полторы дороже.Рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакован, маленькая стильная зарядка с качественным кабелем
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
заряжает, греется все равно но не так как самсунговская зарядка s23 заряжает, вроде все окей
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
UGREEN=вы Лучшие! Не думала, что можно получать наслаждение от зарядного устройства. Скорость зарядки, качество, СТИЛЬ! А длина кабеля=мечта!!!! Процветания Вам!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Pavel

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка работает каждый день более полугода (на момент написания отзыва), постоянно включена в розетку. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, на Самсунге А54 поддерживается очень быстрая зарядка, греется умеренно. Длинный кабель, подходит и для зарядки, и для передачи данных.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошое зарядное устройство. Заряжает быстро. Очень длинный кабель
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Этой фирме доверяю полностью, куплено множество устройств (разного типа) этой фирмы и не по одному из них не было вопросов. Радует, что в комплекте качественный кабель для зарядки. Приобреталось для Samsung a54 5g с PD. Заряжает очень быстро. Нет сомнения, что это лучшее зарядное устройство по показателю цена/качество. Рекомендую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2023
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда беру чарджеры этой фирмы Взял для зарядки samsung s23. Заряжает быстро и уверенно Штекера входят в гнёзда с усилием, так же и вынимаются
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Проверенный производитель, упаковка пришла целая, устройство выглядит качественно. Приобретался по приятной цене (~1300) для Samsung A34. Полный заряд около 1,5ч.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрела данное устройство, потому что замучилась уже с долгими зарядками. Ничуть не разочаровало. Уже потестила 5 циклов зарядки. Хочу сказать, что довольно быстро всё заряжается. Качественный материал, не плавится, в гнезде телефона и планшета сидит плотно. Длина провода в самый раз. Надёжно упаковано всё было, даже внутри упаковочный лист и наклейка, что сборка заказа проходит под видеофиксацией. Однозначно пять звёзд
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2023
Станислав П.

Достоинства:


Комментарий:
Последнее время всё чаще сталкиваюсь к крайне посредственными проводами, адаптерами, сетевыми фильтра и пр. от неизвестных производителей. Покупаешь такую вещь а она медленно заряжает, греется или вообще шумит при зарядке. И есть стойкое ощущение что качество не просто низкое, оно ещё и умудряется снижаться со временем. Вот Ugreen это фирма при работе с продукцией которой я никогда не сталкивался с такими проблемами, надеюсь так будет и в будущем.


Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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