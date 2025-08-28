Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 USB-C 25W с кабелем Type-C чёрное (50581). UGREEN CD250 — это компактное и удобное зарядное устройство, работающее от обычной розетки. Ведь сейчас, когда жизнь современного человека невозможна без большого количества гаджетов, необходимо своевременно заряжать их. Это зарядное устройство в кратчайшие сроки зарядит любые портативные устройства при помощи разъема USB Type-C. В комплект поставки входит кабель USB Type-C. Быстрая и надёжная зарядка!. Несмотря на свои компактные размеры и небольшой вес, UGREEN CD250 обеспечит быструю зарядку различных гаджетов. При зарядке мощность достигает 25 вт, и скорость зарядки в 3 раза выше, чем у стандартного адаптера. Зарядка без проблем поместится в сумке или рюкзаке, именно поэтому ее удобно брать с собой в поездки и командировки.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
Ребята, это fast charge и это классический пример ТОПА ЗА СВОИ ДЕНЬГИ. Браво! Отличная зарядка + кабель 2 метра. Надо брать.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит надёжно, длинный провод - удобно. Тестирую! Планирую заказать ещё.
Достоинства:
Комментарий:
заряжает супер быстро. качество как всегда на уровне
Достоинства:
Комментарий:
на самсунг s22 работает с этой зарядкой ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Размер маленький, комплектный кабель 2 метра. С комплектным кабелем примерно с 10 до 100% vivo x200 pro заряжает за 1.5 часа, iqoo neo 9 за 1 час 5 минут. С другими кабелями 100W или 240W ещё быстрее. Корпус зарядки слегка нагревается, задняя стенка смартфонов нет.
Достоинства:
Комментарий:
В основном это качественные изделия. Хорошо показывают себя в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично Хорошая фирма производитель Аккуратная упаковка,в целости сохранности,в течении суток приехал заказ,крутоРаботает,заряжает ,кабель длинный.Цена адекватная за продукцию Ugreen.В магазинах на тысячу-полторы дороже.Рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упакован, маленькая стильная зарядка с качественным кабелем
Достоинства:
Комментарий:
заряжает, греется все равно но не так как самсунговская зарядка s23 заряжает, вроде все окей
Достоинства:
Комментарий:
UGREEN=вы Лучшие! Не думала, что можно получать наслаждение от зарядного устройства. Скорость зарядки, качество, СТИЛЬ! А длина кабеля=мечта!!!! Процветания Вам!
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка работает каждый день более полугода (на момент написания отзыва), постоянно включена в розетку. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, на Самсунге А54 поддерживается очень быстрая зарядка, греется умеренно. Длинный кабель, подходит и для зарядки, и для передачи данных.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошое зарядное устройство. Заряжает быстро. Очень длинный кабель
Достоинства:
Комментарий:
Этой фирме доверяю полностью, куплено множество устройств (разного типа) этой фирмы и не по одному из них не было вопросов. Радует, что в комплекте качественный кабель для зарядки. Приобреталось для Samsung a54 5g с PD. Заряжает очень быстро. Нет сомнения, что это лучшее зарядное устройство по показателю цена/качество. Рекомендую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру чарджеры этой фирмы Взял для зарядки samsung s23. Заряжает быстро и уверенно Штекера входят в гнёзда с усилием, так же и вынимаются
Достоинства:
Комментарий:
Проверенный производитель, упаковка пришла целая, устройство выглядит качественно. Приобретался по приятной цене (~1300) для Samsung A34. Полный заряд около 1,5ч.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрела данное устройство, потому что замучилась уже с долгими зарядками. Ничуть не разочаровало. Уже потестила 5 циклов зарядки. Хочу сказать, что довольно быстро всё заряжается. Качественный материал, не плавится, в гнезде телефона и планшета сидит плотно. Длина провода в самый раз. Надёжно упаковано всё было, даже внутри упаковочный лист и наклейка, что сборка заказа проходит под видеофиксацией. Однозначно пять звёзд
Достоинства:
Комментарий:
Последнее время всё чаще сталкиваюсь к крайне посредственными проводами, адаптерами, сетевыми фильтра и пр. от неизвестных производителей. Покупаешь такую вещь а она медленно заряжает, греется или вообще шумит при зарядке. И есть стойкое ощущение что качество не просто низкое, оно ещё и умудряется снижаться со временем. Вот Ugreen это фирма при работе с продукцией которой я никогда не сталкивался с такими проблемами, надеюсь так будет и в будущем.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство UGREEN CD250 (50581) USB-C 25W PD Charger + C-C 2M Cable EU. черный
Достоинства:
Комментарий:
Ребята, это fast charge и это классический пример ТОПА ЗА СВОИ ДЕНЬГИ. Браво! Отличная зарядка + кабель 2 метра. Надо брать.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит надёжно, длинный провод - удобно. Тестирую! Планирую заказать ещё.
Достоинства:
Комментарий:
заряжает супер быстро. качество как всегда на уровне
Достоинства:
Комментарий:
на самсунг s22 работает с этой зарядкой ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Размер маленький, комплектный кабель 2 метра. С комплектным кабелем примерно с 10 до 100% vivo x200 pro заряжает за 1.5 часа, iqoo neo 9 за 1 час 5 минут. С другими кабелями 100W или 240W ещё быстрее. Корпус зарядки слегка нагревается, задняя стенка смартфонов нет.
Достоинства:
Комментарий:
В основном это качественные изделия. Хорошо показывают себя в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично Хорошая фирма производитель Аккуратная упаковка,в целости сохранности,в течении суток приехал заказ,крутоРаботает,заряжает ,кабель длинный.Цена адекватная за продукцию Ugreen.В магазинах на тысячу-полторы дороже.Рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упакован, маленькая стильная зарядка с качественным кабелем
Достоинства:
Комментарий:
заряжает, греется все равно но не так как самсунговская зарядка s23 заряжает, вроде все окей
Достоинства:
Комментарий:
UGREEN=вы Лучшие! Не думала, что можно получать наслаждение от зарядного устройства. Скорость зарядки, качество, СТИЛЬ! А длина кабеля=мечта!!!! Процветания Вам!
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка работает каждый день более полугода (на момент написания отзыва), постоянно включена в розетку. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, на Самсунге А54 поддерживается очень быстрая зарядка, греется умеренно. Длинный кабель, подходит и для зарядки, и для передачи данных.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошое зарядное устройство. Заряжает быстро. Очень длинный кабель
Достоинства:
Комментарий:
Этой фирме доверяю полностью, куплено множество устройств (разного типа) этой фирмы и не по одному из них не было вопросов. Радует, что в комплекте качественный кабель для зарядки. Приобреталось для Samsung a54 5g с PD. Заряжает очень быстро. Нет сомнения, что это лучшее зарядное устройство по показателю цена/качество. Рекомендую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру чарджеры этой фирмы Взял для зарядки samsung s23. Заряжает быстро и уверенно Штекера входят в гнёзда с усилием, так же и вынимаются
Достоинства:
Комментарий:
Проверенный производитель, упаковка пришла целая, устройство выглядит качественно. Приобретался по приятной цене (~1300) для Samsung A34. Полный заряд около 1,5ч.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрела данное устройство, потому что замучилась уже с долгими зарядками. Ничуть не разочаровало. Уже потестила 5 циклов зарядки. Хочу сказать, что довольно быстро всё заряжается. Качественный материал, не плавится, в гнезде телефона и планшета сидит плотно. Длина провода в самый раз. Надёжно упаковано всё было, даже внутри упаковочный лист и наклейка, что сборка заказа проходит под видеофиксацией. Однозначно пять звёзд
Достоинства:
Комментарий:
Последнее время всё чаще сталкиваюсь к крайне посредственными проводами, адаптерами, сетевыми фильтра и пр. от неизвестных производителей. Покупаешь такую вещь а она медленно заряжает, греется или вообще шумит при зарядке. И есть стойкое ощущение что качество не просто низкое, оно ещё и умудряется снижаться со временем. Вот Ugreen это фирма при работе с продукцией которой я никогда не сталкивался с такими проблемами, надеюсь так будет и в будущем.