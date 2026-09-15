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Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный

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Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный
280 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный

Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. Длина: 0,5 м. Цвет: черный

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. Длина: 0,5 м. Цвет: черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный - по цене 280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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