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Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black

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Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 1
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 2
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 3
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 4
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 5
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 6
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 7
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 8
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 9
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 10
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 11
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 12
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 13
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 14
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 15
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 16
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 17
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 18
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 19
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 1
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 2
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 3
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 4
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 5
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 6
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 7
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 8
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 9
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 10
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 11
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 12
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 13
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 14
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 15
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 16
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 17
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 18
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 19
  • Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614398
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
120

Описание товара Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. USB-C хаб позволит расширить возможности планшета, смартфона или ноутбука. В нем предусмотрено 8 портов, а именно RJ-45, USB-C, кард ридер для карт памяти SD и microSD, VGA, 3 порта USB 3.0 и порт для подключения питания. С их помощью можно подключать дополнительную периферию и одновременно заряжать планшет, смартфон или ноутбук, если в нем предусмотрена функция заряда через порт USB-C.

Отзывы о товаре Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. USB-C хаб позволит расширить возможности планшета, смартфона или ноутбука. В нем предусмотрено 8 портов, а именно RJ-45, USB-C, кард ридер для карт памяти SD и microSD, VGA, 3 порта USB 3.0 и порт для подключения питания. С их помощью можно подключать дополнительную периферию и одновременно заряжать планшет, смартфон или ноутбук, если в нем предусмотрена функция заряда через порт USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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