Аудио ресивер UGREEN CM279 (70304) Bluetooth 5.0 Receiver Audio Adapter APTX с микрофоном Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614359
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
90
Описание товара Аудио ресивер UGREEN CM279 (70304) Bluetooth 5.0 Receiver Audio Adapter APTX с микрофоном Black
Адаптер UGREEN CM279 (70304) Bluetooth 5.0 Receiver Audio Adapter APTX с микрофоном. Цвет: черный
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Адаптер UGREEN CM279 (70304) Bluetooth 5.0 Receiver Audio Adapter APTX с микрофоном. Цвет: черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ресивер. Звук громче и лучше чем от айпода напрямую в юсб. Скажем так, очень приятно удивлен. Есть небольшие помехи если заряжать от прикуриватель, но если от usb фигачит без какого либо стороннего шума. Из минусов. Вроде не отключается сам. Проходишь мимо машины, идет подключение автоматом. Микрофон вроде сильный, на расстоянии 50-60 см ловит хорошо. Минусы присутствия акб и отсутствия спящего режима. В целом огонь за свои деньги. Посмотрим сколько проживет
Достоинства:
Комментарий:
Сначала вроде ок, но потом оказалось, что что то с каналами, за такие деньги полный шлак, включил старый , намного лучше звучит
Достоинства:
Комментарий:
Отлично выполняет свою функцию, разницы с aux и Bluetooth нету, при зарядке не фонит. В комплекте провод для зарядки, короткий штекер aux и провод aux.
Аудио ресивер UGREEN CM279 (70304) Bluetooth 5.0 Receiver Audio Adapter APTX с микрофоном Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Аудио ресивер UGREEN CM279 (70304) Bluetooth 5.0 Receiver Audio Adapter APTX с микрофоном Black
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ресивер. Звук громче и лучше чем от айпода напрямую в юсб. Скажем так, очень приятно удивлен. Есть небольшие помехи если заряжать от прикуриватель, но если от usb фигачит без какого либо стороннего шума. Из минусов. Вроде не отключается сам. Проходишь мимо машины, идет подключение автоматом. Микрофон вроде сильный, на расстоянии 50-60 см ловит хорошо. Минусы присутствия акб и отсутствия спящего режима. В целом огонь за свои деньги. Посмотрим сколько проживет
Достоинства:
Комментарий:
Сначала вроде ок, но потом оказалось, что что то с каналами, за такие деньги полный шлак, включил старый , намного лучше звучит
Достоинства:
Комментарий:
Отлично выполняет свою функцию, разницы с aux и Bluetooth нету, при зарядке не фонит. В комплекте провод для зарядки, короткий штекер aux и провод aux.