Набор машинок с аксессуарами (11 пред) в коробке 601/602
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605315
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х27х6
Вес, г.
400
Описание товара Набор машинок с аксессуарами (11 пред) в коробке 601/602
Игрушка Набор машинок 601/602 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушки изготовлены из качественных материалов, использованные для их оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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Игрушка Набор машинок 601/602 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушки изготовлены из качественных материалов, использованные для их оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Набор машинок с аксессуарами (11 пред) в коробке 601/602 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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