Оперативная память DDR 4 Patriot Viper ELITE ll DIMM 32Gb 3200Mhz CL18 (PVE2432G320C8)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память DDR 4 Patriot Viper ELITE ll DIMM 32Gb 3200Mhz CL18 (PVE2432G320C8)
Для кого и под какие задачи
Комплект оперативной памяти Patriot Viper ELITE II объемом 32 ГБ станет отличным выбором для пользователей, которым требуется высокий уровень многозадачности и комфортная работа с требовательными приложениями. Он идеально подойдет для сборки мощного игрового ПК, где помимо самих игр часто запущены стриминг, мессенджеры и браузер с десятками вкладок, а также для рабочих станций, занимающихся монтажом видео в Full HD или 2K и обработкой фотографий. Этот объем с хорошей скоростью закрывает потребности большинства современных пользователей, оставляя запас на будущее, в то время как для профессионального 3D-рендера в 4K или сложных инженерных симуляций может потребоваться комплект большего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодняшний день является оптимальным и самым распространенным выбором для сборки производительных систем. Это поколение обеспечивает баланс между высокой скоростью передачи данных, доступным объемом и разумной ценой, что делает его актуальным решением. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для установки в настольные компьютеры, и они не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - этого более чем достаточно для любых игр и тяжелой многозадачности. Частота работы 3200 МГц является одной из наиболее популярных и сбалансированных для платформ с поддержкой DDR4, так как обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц. В играх, особенно на процессорах AMD Ryzen и новых Intel Core, эта частота позволяет минимизировать задержки и повысить средний FPS, а в рабочих приложениях ускоряет обработку больших файлов и уменьшает время рендеринга.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, обозначаемые как CL18 для данного комплекта, находятся в оптимальном соотношении с частотой 3200 МГц, обеспечивая низкую латентность и высокую отзывчивость системы. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для простой настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile), что позволяет получить заявленные частоту и тайминги в один клик через BIOS материнской платы, без необходимости ручного и сложного разгона, что особенно важно для начинающих сборщиков.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством современных материнских плат на чипсетах Intel (серии 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (AM4, а также некоторые платформы AM5 с поддержкой DDR4). Ключевое условие - на материнской плате должны быть слоты DIMM под DDR4. Перед покупкой стоит уточнить в спецификациях вашей платы максимально поддерживаемую частоту памяти, так как на бюджетных моделях может быть ограничение, например, в 2933 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами черного цвета из серии Viper ELITE II, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при длительной работе на высоких частотах, что способствует стабильности системы. Их конструкция является достаточно низкопрофильной, что минимизирует риск конфликта с установленными массивными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит надежность и не хочет переплачивать за декоративные элементы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально нацелено на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, напрямую влияя на производительность в играх и приложениях. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно это слоты с одинаковым цветом или номерами A2 и B2, что детально описано в руководстве пользователя платы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение заключается в физической несовместимости с платформами под DDR3 или DDR5 - модуль DDR4 просто не встанет в другие слоты. Для получения заявленной частоты 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS/UEFI, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц. При выборе ориентируйтесь на суммарный объем 32 ГБ как на комфортный стандарт для игр и работы на несколько лет вперед, а частоту 3200 МГц с CL18 считайте оптимальным соотношением цены и производительности для DDR4.
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Для кого и под какие задачи
Комплект оперативной памяти Patriot Viper ELITE II объемом 32 ГБ станет отличным выбором для пользователей, которым требуется высокий уровень многозадачности и комфортная работа с требовательными приложениями. Он идеально подойдет для сборки мощного игрового ПК, где помимо самих игр часто запущены стриминг, мессенджеры и браузер с десятками вкладок, а также для рабочих станций, занимающихся монтажом видео в Full HD или 2K и обработкой фотографий. Этот объем с хорошей скоростью закрывает потребности большинства современных пользователей, оставляя запас на будущее, в то время как для профессионального 3D-рендера в 4K или сложных инженерных симуляций может потребоваться комплект большего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодняшний день является оптимальным и самым распространенным выбором для сборки производительных систем. Это поколение обеспечивает баланс между высокой скоростью передачи данных, доступным объемом и разумной ценой, что делает его актуальным решением. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для установки в настольные компьютеры, и они не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - этого более чем достаточно для любых игр и тяжелой многозадачности. Частота работы 3200 МГц является одной из наиболее популярных и сбалансированных для платформ с поддержкой DDR4, так как обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц. В играх, особенно на процессорах AMD Ryzen и новых Intel Core, эта частота позволяет минимизировать задержки и повысить средний FPS, а в рабочих приложениях ускоряет обработку больших файлов и уменьшает время рендеринга.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, обозначаемые как CL18 для данного комплекта, находятся в оптимальном соотношении с частотой 3200 МГц, обеспечивая низкую латентность и высокую отзывчивость системы. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для простой настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile), что позволяет получить заявленные частоту и тайминги в один клик через BIOS материнской платы, без необходимости ручного и сложного разгона, что особенно важно для начинающих сборщиков.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством современных материнских плат на чипсетах Intel (серии 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (AM4, а также некоторые платформы AM5 с поддержкой DDR4). Ключевое условие - на материнской плате должны быть слоты DIMM под DDR4. Перед покупкой стоит уточнить в спецификациях вашей платы максимально поддерживаемую частоту памяти, так как на бюджетных моделях может быть ограничение, например, в 2933 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами черного цвета из серии Viper ELITE II, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при длительной работе на высоких частотах, что способствует стабильности системы. Их конструкция является достаточно низкопрофильной, что минимизирует риск конфликта с установленными массивными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит надежность и не хочет переплачивать за декоративные элементы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально нацелено на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, напрямую влияя на производительность в играх и приложениях. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно это слоты с одинаковым цветом или номерами A2 и B2, что детально описано в руководстве пользователя платы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение заключается в физической несовместимости с платформами под DDR3 или DDR5 - модуль DDR4 просто не встанет в другие слоты. Для получения заявленной частоты 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS/UEFI, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц. При выборе ориентируйтесь на суммарный объем 32 ГБ как на комфортный стандарт для игр и работы на несколько лет вперед, а частоту 3200 МГц с CL18 считайте оптимальным соотношением цены и производительности для DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Достоинства:
Комментарий:
пришла вовремя.упаковано нормально...xmp 3600...завелась сразу
Достоинства:
Комментарий:
Вроде норм,характеристики соответствуют заявленным,только радиаторы очень хлипкие)
Достоинства:
Комментарий:
Сходу завелась на 3600, даже не пришлось в Биос лезть. Определились все 64гб. Мать gigabite b450m s2h
Отзывы о товаре Оперативная память DDR 4 Patriot Viper ELITE ll DIMM 32Gb 3200Mhz CL18 (PVE2432G320C8)
Достоинства:
Комментарий:
пришла вовремя.упаковано нормально...xmp 3600...завелась сразу
Достоинства:
Комментарий:
Вроде норм,характеристики соответствуют заявленным,только радиаторы очень хлипкие)
Достоинства:
Комментарий:
Сходу завелась на 3600, даже не пришлось в Биос лезть. Определились все 64гб. Мать gigabite b450m s2h