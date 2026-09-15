Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец, 602192
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
витринный образец
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%100 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 602192
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
100 руб. -83%
600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
витринный образец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец
Внешний вид: отломлена часть пластика у разьема для питания
Комплектация:чехол, коробка
Причина уценки:витринный образец
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
витринный образец
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отломлена часть пластика у разьема для питания
Комплектация:чехол, коробка
Причина уценки:витринный образец
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец - стоимость товара 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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