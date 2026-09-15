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Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 602192
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Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец, 602192

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Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец - фото 3
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Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
витринный образец
  • Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец - фото 1
  • Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец - фото 2
  • Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец - фото 3
  • Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
100 руб.  600 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец
100 руб. -83%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Devia
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
витринный образец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец

Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black
Внешний вид: отломлена часть пластика у разьема для питания
Комплектация:чехол, коробка
Причина уценки:витринный образец

Отзывы о товаре Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец




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Характеристики
Бренд
Devia
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
витринный образец
Страна производитель
Китай
Описание
Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black
Внешний вид: отломлена часть пластика у разьема для питания
Комплектация:чехол, коробка
Причина уценки:витринный образец
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец - стоимость товара 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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