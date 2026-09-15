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Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой,узкий, рабочая часть 160мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой,узкий, рабочая часть 160мм

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Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой,узкий, рабочая часть 160мм - фото 1
Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой,узкий, рабочая часть 160мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
совок
  • Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой,узкий, рабочая часть 160мм - фото 1
  • Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой,узкий, рабочая часть 160мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой,узкий, рабочая часть 160мм
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
совок
Материал
металл
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х7х6
Вес, г.
200

Описание товара Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой,узкий, рабочая часть 160мм

Посадочный совок с деревянной ручкой, узкий, рабочая часть 160мм РОСТОК 39605 удобен при работе с цветами и любыми другими растениями. Инструмент упрощает копку лунок, формирование рядов и выполнение других операций.

Отзывы о товаре Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой,узкий, рабочая часть 160мм




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
совок
Материал
металл
Страна производитель
Россия
Описание
Посадочный совок с деревянной ручкой, узкий, рабочая часть 160мм РОСТОК 39605 удобен при работе с цветами и любыми другими растениями. Инструмент упрощает копку лунок, формирование рядов и выполнение других операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой,узкий, рабочая часть 160мм – стоимость товара 270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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