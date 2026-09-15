Top.Mail.Ru
Уцененный товар Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 586958
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее, 586958

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 1
Уценка
Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 2
Уценка
Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 3
Уценка
Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 4
Уценка
Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 5
Уценка
Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, повреждена упаковка. Внешний вид: состояние хорошее. Комплектность: чехол, коробка. Гарантия 14 дней.
Материал чехла
карбон
Цвет
розовое золото
  • Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 1
  • Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 2
  • Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 3
  • Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 4
  • Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 5
  • Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7&quot;, розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
100 руб.  600 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586958
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее
100 руб. -83%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, повреждена упаковка. Внешний вид: состояние хорошее. Комплектность: чехол, коробка. Гарантия 14 дней.
Материал чехла
карбон
Цвет
розовое золото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее

Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее
Причина уценки: витринный образец, повреждена упаковка.
Внешний вид: состояние хорошее.
Комплектность: чехол, коробка.
Гарантия 14 дней.

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, повреждена упаковка. Внешний вид: состояние хорошее. Комплектность: чехол, коробка. Гарантия 14 дней.
Материал чехла
карбон
Цвет
розовое золото
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее
Причина уценки: витринный образец, повреждена упаковка.
Внешний вид: состояние хорошее.
Комплектность: чехол, коробка.
Гарантия 14 дней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 100 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...