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Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS)

15 Отзывы
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Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 1
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 2
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 3
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 4
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 5
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 6
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 7
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 8
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 9
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 10
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 11
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 12
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 13
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 14
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 15
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 16
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 17
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 18
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 19
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 20
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 21
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 1
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 2
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 3
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 4
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 5
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 6
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 7
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 8
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 9
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 10
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 11
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 12
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 13
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 14
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 15
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 16
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 17
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 18
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 19
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 20
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 21
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586375
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS)
5 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x479x442
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х28
Вес, кг.
8.45

Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS)

Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 MESH 4FS [DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS] окрашен в черный цвет и снабжен прозрачными панелями, благодаря которым смонтированные внутри компоненты подсветки будут выглядеть особенно эффектно. Рассчитанная на постройку игровой сборки модель Mid-Tower изначально оборудована эффективной системой отвода и рассеивания тепла, выделяемого элементами системного блока. В нее включены 4 120-миллиметровых кулера с интегрированной многоцветной FRGB-подсветкой. В корпусе для геймерского ПК DEEPCOOL MATREXX 50 MESH 4FS [DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS] достаточно места для установки видеопроцессора до 370 мм длиной и процессорного кулера до 165 мм высотой. Слоты расширения в количестве 7 шт. обеспечивают подключение всех необходимых плат расширения к вертикально расположенной материнской плате.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS)

Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный корпус, сделан из хорошего материала
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все, как на картинке и в заявленных характеристиках!
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Айрат М.

Достоинства:


Комментарий:
При горячем железе, передняя панель плохо продувается. Я снял стекло и все хорошо охлаждается. В пк на 4060, 3060 и более холодных видекокартах кайф. У меня 6800xt.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
корпус хороший, качественный, но идёт без винтов, пришлось докупать в итоге корпус вышел 8000, за такую сумму можно посмотреть и другие корпуса уже с винтами
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Айнур Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус, все есть в комплекте, на стекло наклеена плёнка
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Тимур В.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально, целый, красивый, чудесный, спасает от всех болезней. Продувается нормально, в пике внутри компа было 60°, что не страшно. Можно доверять, берите
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный корпус, прочный метал, много места. Deepcool умеют делать вещи.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Корпус классный все вместимость
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
мало разбираюсь в этом, но мне корпус понравился. установил и подключил всё без проблем
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус за вменяемые деньги, собирать комплектующие и укладывать кабеля удобно
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Простой в сборке и понятный корпус.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и качественный корпус, крепкое стекло, хорошая продуваемость и стильно выглядит
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус за небольшие деньги, рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Алёна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя, целый. Нариканий нет. Осталась довольна. Влез кулер за который пережиивала и подбирала под него.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x479x442
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 MESH 4FS [DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS] окрашен в черный цвет и снабжен прозрачными панелями, благодаря которым смонтированные внутри компоненты подсветки будут выглядеть особенно эффектно. Рассчитанная на постройку игровой сборки модель Mid-Tower изначально оборудована эффективной системой отвода и рассеивания тепла, выделяемого элементами системного блока. В нее включены 4 120-миллиметровых кулера с интегрированной многоцветной FRGB-подсветкой. В корпусе для геймерского ПК DEEPCOOL MATREXX 50 MESH 4FS [DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS] достаточно места для установки видеопроцессора до 370 мм длиной и процессорного кулера до 165 мм высотой. Слоты расширения в количестве 7 шт. обеспечивают подключение всех необходимых плат расширения к вертикально расположенной материнской плате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный корпус, сделан из хорошего материала
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все, как на картинке и в заявленных характеристиках!
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Айрат М.

Достоинства:


Комментарий:
При горячем железе, передняя панель плохо продувается. Я снял стекло и все хорошо охлаждается. В пк на 4060, 3060 и более холодных видекокартах кайф. У меня 6800xt.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
корпус хороший, качественный, но идёт без винтов, пришлось докупать в итоге корпус вышел 8000, за такую сумму можно посмотреть и другие корпуса уже с винтами
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Айнур Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус, все есть в комплекте, на стекло наклеена плёнка
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Тимур В.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально, целый, красивый, чудесный, спасает от всех болезней. Продувается нормально, в пике внутри компа было 60°, что не страшно. Можно доверять, берите
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный корпус, прочный метал, много места. Deepcool умеют делать вещи.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Корпус классный все вместимость
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
мало разбираюсь в этом, но мне корпус понравился. установил и подключил всё без проблем
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус за вменяемые деньги, собирать комплектующие и укладывать кабеля удобно
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Простой в сборке и понятный корпус.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и качественный корпус, крепкое стекло, хорошая продуваемость и стильно выглядит
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус за небольшие деньги, рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Алёна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя, целый. Нариканий нет. Осталась довольна. Влез кулер за который пережиивала и подбирала под него.


Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS) - стоимость товара 5910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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