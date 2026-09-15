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Уцененный товар Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 586153
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Уцененный товар Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее, 586153

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Уценка
Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 1
Уценка
Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 2
Уценка
Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 3
Уценка
Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 4
Уценка
Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 5
Уценка
Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 6
Уценка
Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 7
Уценка
Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Причина уценки
витринный образец.
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro Max
Цвет
лавандовый
  • Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 1
  • Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 2
  • Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 3
  • Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 4
  • Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 5
  • Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 6
  • Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 7
  • Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
100 руб.  600 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее
100 руб. -83%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Бампер
Причина уценки
витринный образец.
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro Max
Цвет
лавандовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее

Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее
Внешний вид: состояние хорошее.
Комплектность: чехол, упаковка.
Гарантия 14 дней.
Причина уценки: витринный образец.

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Бампер
Причина уценки
витринный образец.
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro Max
Цвет
лавандовый
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее
Внешний вид: состояние хорошее.
Комплектность: чехол, упаковка.
Гарантия 14 дней.
Причина уценки: витринный образец.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол Deppa Gel Color Case для Apple iPhone 11 Pro Max лавандовый картон 87250 состояние хорошее - по цене 100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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