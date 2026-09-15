Стекло защитное Red Line для Xiaomi Redmi Pad tempered glass
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Характеристики
Описание товара Стекло защитное Red Line для Xiaomi Redmi Pad tempered glass
Защитные стекла и пленки для телефонов RED LINE представляют собой надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти аксессуары специально разработаны, чтобы обеспечить максимальную защиту от царапин, ударов и других повреждений, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Одной из ключевых характеристик данных защитных стекол является их толщина, составляющая всего 0.33 мм. Это позволяет сохранить чувствительность и четкость отображения вашего экрана, не добавляя излишней громоздкости. Несмотря на свою тонкость, защитные стекла обладают высокой прочностью и устойчивостью, благодаря использованию качественных материалов. Твердость стекла RED LINE составляет 9 по шкале Мооса, что гарантирует надежную защиту от острых предметов и иных механических воздействий. Это также означает, что ваши ключи, монеты и другие повседневные предметы не смогут поцарапать экран вашего устройства. Защитные стекла RED LINE легко устанавливаются, обеспечивая идеальное прилегание к экрану без пузырей и других дефектов. Они прозрачны и почти невидимы, что позволяет сохранить оригинальный вид и цветопередачу дисплея. Выбирая защитное стекло от бренда RED LINE, вы обеспечиваете надежную защиту для экрана вашего телефона, продлевая срок его службы и сохраняя его первоначальный вид.
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