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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD)

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583359
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
198
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х5
Вес, г.
890

Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD)

Эта видеокарта поддерживает передовые технологии, такие как трассировка лучей и DLSS, которые обеспечивают реалистичное освещение и тени, а также улучшенное качество изображения при высоких настройках графики. Она также имеет эффективную систему охлаждения WINDFORCE, которая помогает поддерживать низкую температуру даже при интенсивных нагрузках. Видеокарта подходит для игр, работы с графикой, видеомонтажа и других задач, требующих высокой производительности. Она совместима с большинством современных игровых компьютеров и может быть установлена в большинство корпусов.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
198
Страна производитель
Китай
Описание
Эта видеокарта поддерживает передовые технологии, такие как трассировка лучей и DLSS, которые обеспечивают реалистичное освещение и тени, а также улучшенное качество изображения при высоких настройках графики. Она также имеет эффективную систему охлаждения WINDFORCE, которая помогает поддерживать низкую температуру даже при интенсивных нагрузках. Видеокарта подходит для игр, работы с графикой, видеомонтажа и других задач, требующих высокой производительности. Она совместима с большинством современных игровых компьютеров и может быть установлена в большинство корпусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12288Mb 192 GDDR6 Ret (GV-N3060WF2OC-12GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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