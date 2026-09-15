Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Pro, для MagSafe с микрофиброй, Pine Green
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Pro
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%750 руб. 1 380 руб.
В наличии
Код товара: 582546
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
750 руб. -46%
1 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Pro
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20
Описание товара Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Pro, для MagSafe с микрофиброй, Pine Green
Чехлы для телефонов RED LINE представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего устройства. Данный бампер выполнен из высококачественного силикона, обеспечивая надежную защиту от ударов и царапин. Элегантный зеленый цвет добавляет устройству свежесть и оригинальность. Чехол поддерживает технологию MagSafe, что позволяет легко подключать совместимые аксессуары и заряжать телефон без проводов. Выбирая чехол от RED LINE, вы получаете надежную защиту и современный дизайн, идеально подходящий для повседневного использования.
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Теги товара: силиконовые
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Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Pro
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Чехлы для телефонов RED LINE представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего устройства. Данный бампер выполнен из высококачественного силикона, обеспечивая надежную защиту от ударов и царапин. Элегантный зеленый цвет добавляет устройству свежесть и оригинальность. Чехол поддерживает технологию MagSafe, что позволяет легко подключать совместимые аксессуары и заряжать телефон без проводов. Выбирая чехол от RED LINE, вы получаете надежную защиту и современный дизайн, идеально подходящий для повседневного использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Pro, для MagSafe с микрофиброй, Pine Green - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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