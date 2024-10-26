Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%850 руб. 1 380 руб.
В наличии
Код товара: 582519
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
850 руб. -38%
1 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
20
Описание товара Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus
Чехлы для телефонов RED LINE – это идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти бамперы изготовлены из высококачественного силикона, который обеспечивает надежную защиту вашего устройства от царапин, ударов и других повреждений. Особенностью данных чехлов является поддержка технологии MagSafe, что позволяет легко использовать их с совместимыми аксессуарами и зарядными устройствами. Эти чехлы поражают своим элегантным зеленым цветом, который придает вашему смартфону свежий и современный вид. Продукция бренда RED LINE отличается высоким качеством и продуманным дизайном, что делает их чехлы отличным выбором для тех, кто ищет надежную и стильную защиту для своего телефона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Чехлы для телефонов RED LINE – это идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти бамперы изготовлены из высококачественного силикона, который обеспечивает надежную защиту вашего устройства от царапин, ударов и других повреждений. Особенностью данных чехлов является поддержка технологии MagSafe, что позволяет легко использовать их с совместимыми аксессуарами и зарядными устройствами. Эти чехлы поражают своим элегантным зеленым цветом, который придает вашему смартфону свежий и современный вид. Продукция бренда RED LINE отличается высоким качеством и продуманным дизайном, что делает их чехлы отличным выбором для тех, кто ищет надежную и стильную защиту для своего телефона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Достоинства:
Комментарий:
Это мой третий чехол "vlp" Art Collection. Самые лучшие
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз. Очень нравится. Приятный на ощупь. По размеру подходит. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Имеет покрытие soft touch. Чехол очень приятный на ощупь бархатистый. Необычно. И это не убирается водой, спиртовыми салфетками и т.д. сохраняя свое первичное состояние.На телефон он прилегает плотно,где камера, есть рамка, и когда телефон на столе, то камера не соприкасается с ним и не царапается.Чехлом я довольна полностью и могу его рекомендовать к покупке. И цвета классные у этого бренда и по ощущениям он классный.
Достоинства:
Комментарий:
Классный чехол, яркий, красивый
Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus
Достоинства:
Комментарий:
Это мой третий чехол "vlp" Art Collection. Самые лучшие
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз. Очень нравится. Приятный на ощупь. По размеру подходит. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Имеет покрытие soft touch. Чехол очень приятный на ощупь бархатистый. Необычно. И это не убирается водой, спиртовыми салфетками и т.д. сохраняя свое первичное состояние.На телефон он прилегает плотно,где камера, есть рамка, и когда телефон на столе, то камера не соприкасается с ним и не царапается.Чехлом я довольна полностью и могу его рекомендовать к покупке. И цвета классные у этого бренда и по ощущениям он классный.
Достоинства:
Комментарий:
Классный чехол, яркий, красивый