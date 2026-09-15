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Чехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй

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Чехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
270 руб.  970 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 581186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй
270 руб. -72%
970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
10

Описание товара Чехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй

Чехлы для телефонов RED LINE представляют собой надежное и стильное решение для защиты вашего устройства. Эти бамперы изготовлены с использованием высококачественных материалов, таких как силикон и пластик, что обеспечивает долговечность и отличную амортизацию при случайных ударах и падениях. Элегантный синий цвет добавляет устройству изысканности и подчеркивает ваш уникальный стиль. Чехлы идеально облегают телефон, обеспечивая легкий доступ ко всем функциональным кнопкам и портам. Выбирайте RED LINE для уверенной защиты и стильного внешнего вида вашего смартфона.

Отзывы о товаре Чехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов RED LINE представляют собой надежное и стильное решение для защиты вашего устройства. Эти бамперы изготовлены с использованием высококачественных материалов, таких как силикон и пластик, что обеспечивает долговечность и отличную амортизацию при случайных ударах и падениях. Элегантный синий цвет добавляет устройству изысканности и подчеркивает ваш уникальный стиль. Чехлы идеально облегают телефон, обеспечивая легкий доступ ко всем функциональным кнопкам и портам. Выбирайте RED LINE для уверенной защиты и стильного внешнего вида вашего смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй - по цене 270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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