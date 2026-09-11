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Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус

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Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус - фото 1
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус - фото 2
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус - фото 3
Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус - фото 1
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус - фото 2
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус - фото 3
  • Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
отдельные элементы дизайна - PVD покрытие синего цвета
Корпус
синий
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус

Функциональная, умная и полированная шариковая ручка Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из оружейного металла до наконечника из оружейного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной шариковой ручке используются шариковые стержни с чернилами Quinkflow, которые обеспечивают четкие и устойчивые отметки, идеально подходящие для повседневного письма. И с элегантной подарочной коробкой Parker.

Отзывы о товаре Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
отдельные элементы дизайна - PVD покрытие синего цвета
Корпус
синий
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональная, умная и полированная шариковая ручка Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из оружейного металла до наконечника из оружейного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной шариковой ручке используются шариковые стержни с чернилами Quinkflow, которые обеспечивают четкие и устойчивые отметки, идеально подходящие для повседневного письма. И с элегантной подарочной коробкой Parker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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