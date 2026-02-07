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Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор.

15 Отзывы
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Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 1
Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 2
Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 3
Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 4
Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 5
Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 1
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 2
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 3
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 4
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 5
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
3 330 руб.  5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207532
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
170

Описание товара Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор.

В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.

Отзывы о товаре Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор.

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
АЛЕКСАНДР Д.

Достоинства:


Комментарий:
Приобреталась в подарок, под гравировку. Красивая, качественная.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная ручка. Давно имеем дело с Паркером, оригинал. Презентабельно, качественно, на подарок прекрасно подойдёт. Ручка пришла упакованная, все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественная и красивая ручка. Пишет мягко. Цена более чем приятная.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная идея для подарка. Удобна при письме. В комплекте чернила чёрного цвета толщины F (0.5).
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная ручка. Оригинал. Но стержень потек. Снижать оценку не стал, но неприятно.
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Boevik

Достоинства:


Комментарий:
Качественная, стильная ручка. Стержень пишет классно. Для тех, кто любит классику)
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
На мой взгляд, качество хорошее, удобна и дизайн отличный, под стать перьевой ручке.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Ручка красивая, тяжеленькая, удобная. Брала на подарок. Стержень был внизу под ручкой (сначала не нашли, думали украли) Оригинальный стержень синего цвета, кстати, подошел без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Доцент

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная ручка. Слабым местом является резьба. По ощущениям - при малейшем \"перетяге\" лопнет. Но я не собираюсь её ежедневно тянуть ))) а в остальном всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Владислава Л.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая ручка для достойного мужчины,пришла надежно упакована,быстрая доставка,очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Матвей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, за свои деньги рекомендую, материалы и краска просто супер.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ручка хорошая. Приехала в коробочке, в комплекте стержень. В ручку его сразу не вставили, нужно самостоятельно. Ручка легкая, на премиум класс не похожа, хотя и сделана качественно.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ручка болтается в колпачке. В остальном — всё идеально.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная ручка, оригинал, увесистая и качественная
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2023
Roman Tesla

Достоинства:


Комментарий:
Ручка хорошего качества, стильный дизайн, солидный вид. К покупке рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Страна производитель
Китай
Описание
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
АЛЕКСАНДР Д.

Достоинства:


Комментарий:
Приобреталась в подарок, под гравировку. Красивая, качественная.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная ручка. Давно имеем дело с Паркером, оригинал. Презентабельно, качественно, на подарок прекрасно подойдёт. Ручка пришла упакованная, все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественная и красивая ручка. Пишет мягко. Цена более чем приятная.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная идея для подарка. Удобна при письме. В комплекте чернила чёрного цвета толщины F (0.5).
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная ручка. Оригинал. Но стержень потек. Снижать оценку не стал, но неприятно.
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Boevik

Достоинства:


Комментарий:
Качественная, стильная ручка. Стержень пишет классно. Для тех, кто любит классику)
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
На мой взгляд, качество хорошее, удобна и дизайн отличный, под стать перьевой ручке.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Ручка красивая, тяжеленькая, удобная. Брала на подарок. Стержень был внизу под ручкой (сначала не нашли, думали украли) Оригинальный стержень синего цвета, кстати, подошел без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Доцент

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная ручка. Слабым местом является резьба. По ощущениям - при малейшем \"перетяге\" лопнет. Но я не собираюсь её ежедневно тянуть ))) а в остальном всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Владислава Л.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая ручка для достойного мужчины,пришла надежно упакована,быстрая доставка,очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Матвей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, за свои деньги рекомендую, материалы и краска просто супер.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ручка хорошая. Приехала в коробочке, в комплекте стержень. В ручку его сразу не вставили, нужно самостоятельно. Ручка легкая, на премиум класс не похожа, хотя и сделана качественно.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ручка болтается в колпачке. В остальном — всё идеально.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная ручка, оригинал, увесистая и качественная
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2023
Roman Tesla

Достоинства:


Комментарий:
Ручка хорошего качества, стильный дизайн, солидный вид. К покупке рекомендую


Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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