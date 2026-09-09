Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор.
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор.
Каждая деталь продумана таким образом, чтобы обеспечить гарантированное удовольствие при письме. Лаковое покрытие черного цвета с круговой полировкой превосходно сочетается с позолоченными декоративными элементами. Корпус ручки выполнен из латуни, а зона захвата - из пластика черного цвета. Длина стержня - 116 мм. Толщина пишущего узла - 0,5 мм. Ручка упакована в подарочный футляр. 1 стержень-роллер Parker в комплекте.
Выберите статус и качество, выберите ручку-роллер PARKER "IM Core Black Lacquer GT" Оформить заказ можно в нашем интернет-магазине.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитParker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитРучка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F ...
-
В наличии БесплатноЦена 6 000 руб. 11 000 руб.1500 руб. в СплитРучка перьев. Parker IM Premium F318 (2143651) Blue Grey CT F ст...
-
В наличииЦена 6 530 руб.1633 руб. в СплитРучка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с...
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитРучка-роллер PARKER IM Premium Warm Silver GT, корпус серебристы...
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитРучка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M...
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT
-
В наличии БесплатноЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT
-
В наличии БесплатноЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920350 Stainless Steel GT
-
В наличии БесплатноЦена 9 030 руб.2258 руб. в СплитРучка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920550 Mars Black CT
Каждая деталь продумана таким образом, чтобы обеспечить гарантированное удовольствие при письме. Лаковое покрытие черного цвета с круговой полировкой превосходно сочетается с позолоченными декоративными элементами. Корпус ручки выполнен из латуни, а зона захвата - из пластика черного цвета. Длина стержня - 116 мм. Толщина пишущего узла - 0,5 мм. Ручка упакована в подарочный футляр. 1 стержень-роллер Parker в комплекте.
Выберите статус и качество, выберите ручку-роллер PARKER "IM Core Black Lacquer GT" Оформить заказ можно в нашем интернет-магазине.
Отзывы о товаре Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор.