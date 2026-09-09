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Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор.

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Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 1
Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 2
Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 3
Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 4
Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 5
Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 1
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 2
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 3
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 4
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 5
  • Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 207529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор.
3 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
черный, золото
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х4
Вес, г.
170

Описание товара Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор.

Каждая деталь продумана таким образом, чтобы обеспечить гарантированное удовольствие при письме. Лаковое покрытие черного цвета с круговой полировкой превосходно сочетается с позолоченными декоративными элементами. Корпус ручки выполнен из латуни, а зона захвата - из пластика черного цвета. Длина стержня - 116 мм. Толщина пишущего узла - 0,5 мм. Ручка упакована в подарочный футляр. 1 стержень-роллер Parker в комплекте.

Выберите статус и качество, выберите ручку-роллер PARKER "IM Core Black Lacquer GT" Оформить заказ можно в нашем интернет-магазине.

Отзывы о товаре Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
черный, золото
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

Каждая деталь продумана таким образом, чтобы обеспечить гарантированное удовольствие при письме. Лаковое покрытие черного цвета с круговой полировкой превосходно сочетается с позолоченными декоративными элементами. Корпус ручки выполнен из латуни, а зона захвата - из пластика черного цвета. Длина стержня - 116 мм. Толщина пишущего узла - 0,5 мм. Ручка упакована в подарочный футляр. 1 стержень-роллер Parker в комплекте.

Выберите статус и качество, выберите ручку-роллер PARKER "IM Core Black Lacquer GT" Оформить заказ можно в нашем интернет-магазине.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила подар.кор. - данный товар вы можете купить по цене 3510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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