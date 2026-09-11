Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор.
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Характеристики
Описание товара Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор.
Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из пушечного металла до пера из пушечного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются картриджи с чернилами Quink или их можно использовать для наполнения бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным. И с элегантной подарочной коробкой Parker.
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