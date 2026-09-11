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Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Материал
пластика-акриловая смола, нержавеющея сталь
Механизм подачи стержня
съемный закручивающийся колпачок
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579583
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Описание товара Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169030) Black GT F сталь нержавеющая подар.кор.
Parker 51 Premium — это переосмысление культовой классической модели, впервые представленной в 1941 году. Оригинал покорил мир, и эта современная интерпретация столь же ошеломительна, сохранив при этом свой фирменный обтекаемый силуэт и уникальный наконечник с капюшоном для плавного и надежного письма. Корпус, изготовленный из драгоценной смолы, имеет глянцевое покрытие четырех цветов: черный, лесной зеленый, ярко-красный и бирюзовый. Каждый цвет тщательно отобран из ассортимента наследия, чтобы соответствовать современным вкусам. Золотая отделка является безошибочным признаком превосходного мастерства PARKER, а на колпачке изображен один из четырех прекрасно выгравированных узоров, вдохновленных конструкциями и конструкциями современной архитектуры. Parker 51 Premium — это классическая икона, переосмысленная сегодня.
Parker 51 Premium — это переосмысление культовой классической модели, впервые представленной в 1941 году. Оригинал покорил мир, и эта современная интерпретация столь же ошеломительна, сохранив при этом свой фирменный обтекаемый силуэт и уникальный наконечник с капюшоном для плавного и надежного письма. Корпус, изготовленный из драгоценной смолы, имеет глянцевое покрытие четырех цветов: черный, лесной зеленый, ярко-красный и бирюзовый. Каждый цвет тщательно отобран из ассортимента наследия, чтобы соответствовать современным вкусам. Золотая отделка является безошибочным признаком превосходного мастерства PARKER, а на колпачке изображен один из четырех прекрасно выгравированных узоров, вдохновленных конструкциями и конструкциями современной архитектуры. Parker 51 Premium — это классическая икона, переосмысленная сегодня.
Ручка перьев. Parker 51 Premium (CW2169030) Black GT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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