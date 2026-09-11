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Наушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл.

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Наушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл. - фото 1
Наушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл. - фото 1
  • Наушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579460
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл.

Наушники SmartBuy — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Белоснежная расцветка делает их элегантным аксессуаром, который подчеркнёт ваш образ. Эти беспроводные вкладыши обеспечивают полную свободу движений благодаря технологии Bluetooth, избавляя вас от неудобства путаницы в проводах. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки и общаться без необходимости доставать телефон. Благодаря сопротивлению в 32?, наушники обеспечивают качественное звучание, позволяя насладиться любимой музыкой или подкастами. Наушники SmartBuy работают на одном заряде до 4 часов, что делает их отличным вариантом для поездок на работу или прогулок по городу. Этот продукт от надежного бренда SmartBuy предлагает сочетание современного дизайна и удобства использования, удовлетворяя потребности самых взыскательных пользователей.

Отзывы о товаре Наушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл.




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники SmartBuy — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Белоснежная расцветка делает их элегантным аксессуаром, который подчеркнёт ваш образ. Эти беспроводные вкладыши обеспечивают полную свободу движений благодаря технологии Bluetooth, избавляя вас от неудобства путаницы в проводах. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки и общаться без необходимости доставать телефон. Благодаря сопротивлению в 32?, наушники обеспечивают качественное звучание, позволяя насладиться любимой музыкой или подкастами. Наушники SmartBuy работают на одном заряде до 4 часов, что делает их отличным вариантом для поездок на работу или прогулок по городу. Этот продукт от надежного бренда SmartBuy предлагает сочетание современного дизайна и удобства использования, удовлетворяя потребности самых взыскательных пользователей.
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Отзывы


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