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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix

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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 1
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 2
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 3
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 4
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 5
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 1
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 2
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 3
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 4
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 5
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577402
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х25х5
Вес, кг.
1

Описание товара Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix

Синтетический валик для внутренних работ Matrix 80881 с бюгелем 6 мм, ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 250 мм и диаметром 36 мм, предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, стен и потолков. Полиакриловая шубка устойчива к воздействию растворителей, поэтому валик подходит для работы с лакокрасочными материалами любого типа. Благодаря ворсинкам длиной 12 мм валик эффективно окрашивает поверхности со средне-гладкой фактурой.

Преимущества

  • Долговечность — шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает стойкостью к разрывным нагрузкам и изнашиванию, а оцинкованный бюгель устойчив к коррозии.
  • Быстросъемная система крепления — ролик легко демонтируется для очистки и замены.
  • Максимальная отдача ЛКМ на окрашиваемую поверхность — ролик свободно вращается на металлическом бюгеле.
  • Возможность интенсивного использования — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, поэтому не деформируется и не отслаивается.
  • Высокое качество работ — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов.
  • Ширина 250 мм — валик подходит для окрашивания больших поверхностей.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Синтетический валик для внутренних работ Matrix 80881 с бюгелем 6 мм, ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 250 мм и диаметром 36 мм, предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, стен и потолков. Полиакриловая шубка устойчива к воздействию растворителей, поэтому валик подходит для работы с лакокрасочными материалами любого типа. Благодаря ворсинкам длиной 12 мм валик эффективно окрашивает поверхности со средне-гладкой фактурой.

Преимущества

  • Долговечность — шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает стойкостью к разрывным нагрузкам и изнашиванию, а оцинкованный бюгель устойчив к коррозии.
  • Быстросъемная система крепления — ролик легко демонтируется для очистки и замены.
  • Максимальная отдача ЛКМ на окрашиваемую поверхность — ролик свободно вращается на металлическом бюгеле.
  • Возможность интенсивного использования — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, поэтому не деформируется и не отслаивается.
  • Высокое качество работ — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов.
  • Ширина 250 мм — валик подходит для окрашивания больших поверхностей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix - этот товар вы можете купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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