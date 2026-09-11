Батарейка GoPower LR6 AA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576708
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарейки
Количество в упаковке
10
Напряжение, В
1,5 В
Тип батареи
алкалиновые(щелочные)
Форм-фактор
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х1
Вес, г.
238
Описание товара Батарейка GoPower LR6 AA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.)
Щелочные батарейки GoPower серии SUPER POWER ALKALINE универсального назначения, они идеально подходят для большинства современных устройств. Благодаря улучшенной формуле эти элементы питания работают дольше.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Батарейки
Количество в упаковке
10
Напряжение, В
1,5 В
Тип батареи
алкалиновые(щелочные)
Форм-фактор
AA
Страна производитель
Китай
Щелочные батарейки GoPower серии SUPER POWER ALKALINE универсального назначения, они идеально подходят для большинства современных устройств. Благодаря улучшенной формуле эти элементы питания работают дольше.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Батарейка GoPower LR6 AA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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