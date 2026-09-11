Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб.
В наличии
Код товара: 574460
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 290 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
диспенсер, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x100x160
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х10х9
Вес, г.
605
Описание товара Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный
Стеклянный дозатор AM.PM коллекции Inspire 2.0 - отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн и удивительные детали.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
диспенсер, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x100x160
Страна производитель
Германия
Стеклянный дозатор AM.PM коллекции Inspire 2.0 - отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн и удивительные детали.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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