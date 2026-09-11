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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная

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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 1
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 2
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 3
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 4
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 5
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 6
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 1
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 2
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 3
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 4
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 5
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 6
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 
Начислим 450 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная
7 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
365

Описание товара Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная

Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.

Отзывы о товаре Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34222 черная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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